Григорий Бабаян вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Тренерский штаб ЦСКА пополнился казахстанским специалистом Григорием Бабаяном, сообщает пресс-служба армейцев. Он будет помогать Алексею Березуцкому, который назначен исполняющим обязанности главного тренера.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах. Он был представлен команде в качестве помощника главного тренера.



15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.



Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.

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