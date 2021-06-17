Григорий Бабаян вошёл в тренерский штаб ЦСКА

Тренерский штаб ЦСКА пополнился казахстанским специалистом Григорием Бабаяном, сообщает пресс-служба армейцев. Он будет помогать Алексею Березуцкому, который назначен исполняющим обязанности главного тренера.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян находится с ЦСКА на тренировочных сборах. Он был представлен команде в качестве помощника главного тренера.
15 июня ЦСКА объявил об уходе главного тренера Ивицы Олича. Под руководством хорватского тренера ЦСКА провёл девять матчей, из которых выиграл четыре, однажды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
Напомним, ЦСКА набрал 50 очков, занял шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2020/2021 и не пробился в еврокубковые турниры. В последний раз армейцы не выступали в еврокубках в сезоне-2001/2002.
- 17 июня 2021
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