Серхио Рамос: «Севилья» в моём сердце, но я не рассматриваю переход туда

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос, который в конце этого месяца покинет команду и станет свободным агентом, ответил на вопрос о своём будущем.



«Мы ещё не думали ни о какой команде. Начиная с января с моим агентом связывались некоторые клубы, но я ни секунды не думал об уходе из «Реала». «Севилья» — ещё один клуб, который находится в моём сердце. Там я провёл потрясающее время, но сейчас я не рассматриваю такой вариант», — приводит слова Рамоса Marca.



Рамос является воспитанником «Севильи» и начинал там карьеру, а в 2005 году перешёл в «Реал». Со «сливочными» 35-летний футболист пять раз стал чемпионом Испании, завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным обладателем Суперкубка УЕФА и четырёхкратным победителем клубного чемпионата мира.