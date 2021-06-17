Червиченко объяснил разницу между сборными 2008-го и 2021-го на примере Аршавина и Дзюбы

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном повторении сборной России на чемпионате Европы — 2020 успеха, аналогичного успеху на Евро-2008.



«Повторение успеха Евро-2008? Ничего невозможного нет. Подождём, как сыграют Бельгия с Данией. Финны, победив датчан, перемешали все расклады в борьбе за выход из группы. Я уверен, что бельгийцы выиграют. Тогда у датчан будет совсем упадническое настроение, плюс инцидент с Эриксеном добавляет им депрессии. В матче с Россией над Данией будет довлеть результат. В такой ситуации они будут скованы.



Наши чудо-форварды должны показать себя. Сейчас у нас нет такого нападающего, на которого мы бы стопроцентно надеялись. Именно такого, который мог бы забить, как на чемпионате в 2008 году, когда все понимали, что если выйдет Аршавин, то он обязательно должен забить. Сейчас по двум матчам мы видим: выходит Дзюба, и все понимают, что если он и забьёт, то это будет счастливый случай, а не его феноменальный проход или выдающийся удар после дриблинга. От него, скорее, либо отскочит мяч, либо он положит его головой. На сегодняшний день у нас нет нападающего, как раньше, на которого бы мы все молились. Отскочить в ворота мяч может от любого игрока», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.