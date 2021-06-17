Дания – Бельгия: бельгийцы сравняли счёт, гол забил Торган Азар

Сегодня, 17 июня, сборная Дании встречается с национальной командой Бельгии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Паркен» в Копенгагене. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Бельгии сравняла счёт на 55-й минуте. Автором гола стал атакующий полузащитник Торган Азар. Лукаку протащил мяч через половину поля, отдал пас в штрафную на Де Брёйне, который прострелил на Азара. Торган в касание переправил мяч в ворота ударом низом с близкого расстояния.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Бьорном Куйперсом. Ему помогают ассистенты Сандер ван Рукел и Эрвин Зейнстра. Резервный рефери — швед Андреас Экберг.
Напомним, в группе B, помимо датчан и бельгийцев, выступают национальные команды России и Финляндии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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