Промес — в запасе сборной Нидерландов на матч Евро с Австрией

Сегодня, 17 июня, состоится матч сборных Нидерландов и Австрии. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Команды объявили стартовые составы:
Нидерланды: Стекеленбург, Де Лигт, де Врей, Блинд, Дюмфрис, ван Анхольт, Де Рон, Вейналдум, де Йонг, Вегорст, Депай.
Австрия: Бахманн, Драгович, Алаба, Хинтереггер, Лайнер, К. Шлагер, Ульмер, Лаймер, Забитцер, Грегорич, Баумгартнер.
Отметим, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес начнёт матч на скамейке запасных сборной Нидерландов.
Обслужит встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Помогать ему будут ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.
Напомним, в группе C, помимо голландцев и австрийцев, выступают национальные команды Украины и Северной Македонии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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