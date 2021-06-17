Нидерланды – Австрия: нидерландцы забили второй гол

Сегодня, 17 июня, сборная Нидерландов встречается с национальной командой Австрии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 67-й минуте сборная Нидерландов удвоила своё преимущество. Автором гола стал Дензел Дюмфрис. Мален зацепился за линию офсайда, получив передачу на ход, ворвался в штрафную и покатил мяч поддержавшему атаку Дюмфрису, который поразил ближний угол ворот.
Обслуживает встречу бригада арбитров из Израиля во главе с Орелем Гринфилдом. Помогают ему ассистенты Рой Хассан и Идан Яркони. Резервный рефери — итальянец Давиде Масса.
Напомним, в группе C, помимо голландцев и австрийцев, выступают национальные команды Украины и Северной Македонии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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