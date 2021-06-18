Булыкин: худшая раздевалка была в Нижнем Новгороде. Добраться до туалета было приключением

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о худшей раздевалке в своей футбольной карьере.
«Не хочется вспоминать раздевалку в Нижнем Новгороде. Когда я начал говорить, что нужно улучшить условия, то, к сожалению, получил необоснованную критику. Нам не могли сделать даже не хорошие, а нормальные условия для тренировок. У ребят падало настроение, потому что всё было ужасно.
Что касается раздевалки, некоторые сидели прямо перед стеной. Путь до туалета — целое приключение. Для прохода нужно было, чтобы тебя пропустили четыре человека. Представьте, пропускают одного из одноклубников, занимают свои места, начинают переодеваться, но затем снова встают и пропускают того, кто собрался выходить. Это было сильно.
Нам говорили, что всё будет хорошо, скоро переедем… Целый год кормили «завтраками». В итоге мы переехали: правда, не на новый стадион, а из РПЛ в ФНЛ», — сказал Булыкин в эфире подкаста «Чемпионата».
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