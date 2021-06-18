Булыкин: в России не так много расизма, вряд ли акция BLM прижилась бы в нашей стране

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался об акции Black Lives Matter (BLM) и её уместности в России.

«Участвовать в акции BLM или нет — выбор каждого человека. В России этот жест вряд ли прижился бы. У нас многонациональная страна и не так много расизма, чтобы раздувать полемику вокруг подобных акций. Я бы не вмешивал политику и футбол. Верил, да и по прежнему верю, что наш любимый спорт вне политики.

Если хотите делать акции — пожалуйста. В матче Дании и Бельгии остановили матч в честь Эриксена. Хорошая ведь акция? Если хотите встать на колено — вставайте, почему нет? Это всё индивидуально, но осуждать никого не стоит», — сказал Булыкин в эфире подкаста «Чемпионата».

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