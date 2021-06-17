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«Дзюба вряд ли так пробил бы». Булыкин высказался о голе Шика с центра поля

«Дзюба вряд ли так пробил бы». Булыкин высказался о голе Шика с центра поля
Максим Хрущ
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Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о голе чешского нападающего Патрика Шика с центра поля в матче группового этапа Евро-2020 с Шотландией (2:0).

«Забитые мячи с центра поля — это удача. Натренировать такой приём невозможно. Иногда, конечно, мы били по воротам с центра поля, но это было больше для развлечения. С другой стороны, после нескольких попыток начинаешь понимать, готов ли пробить с 40 метров и попасть по воротам. И, когда в игре будет такая возможность, ты точно будешь знать: можешь пробить или лучше придержать мяч и отдать пас. Дзюба вряд ли так пробил бы по воротам.

Дайте Шику ещё десять попыток, он по воротам-то попадёт один раз. Это же было в движении, первым касанием, да и защитник был рядом… Мы, как бывшие футболисты, понимаем, что забитый мяч с центра поля — на 90% удача и лишь 10% мастерство футболиста. Но, если попадаешь, голы получаются роскошными», — сказал Булыкин в эфире подкаста «Чемпионата».

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