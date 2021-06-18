Бабаев: Фукс получил уникальную травму, аналогичную той, как у Малкома и Дембеле

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев дал оценку приобретения армейцев в минувшем и нынешнем сезонах.
«Все игроки были отобраны нашей селекционной службой и одобрены тренерским штабом. Правда, судьба у них сложилась по-разному.
Гайч — тут целый комплекс причин, почему он не заиграл в ЦСКА. Набор формы после пандемийного простоя, несоответствие модели нашей игры. Он уже лучше смотрелся в Италии, и мы надеемся, что ему удастся хорошо проявить себя в олимпийской сборной Аргентины на Играх в Токио.
Эджуке в этом сезоне прошёл адаптацию и в конце чемпионата стал одним из лидеров команды. Ему ещё предстоит много работать, чтобы улучшить свою игру, но мы связываем с ним большие надежды на предстоящий сезон.
Фукс вплоть до самого перехода в ЦСКА постоянно играл в Бразилии. Но затем случилось несчастье — он получил уникальную травму, аналогичную тем, которые были у Малкома и Дембеле. После двух рецидивов его прооперировали в Финляндии. Сегодня он восстановился после операции, активно работает, набирает форму. Уверены, что Фукс проявит себя уже в новом сезоне. Он очень перспективный защитник с хорошим первым пасом.
Зайнутдинов здорово влился в команду, сразу продемонстрировал бойцовские качества и принёс большую пользу. Однако к концу чемпионата у него начались проблемы со здоровьем, что потребовало проведения операции.
Бохинена мы приглашали с прицелом на следующий сезон. Видим, что процесс его адаптации уже завершился и он готов стать твёрдым игроком основной обоймы. Ждём от него дальнейшего прогресса.
Заболотный удачно провёл последний сезон, обрёл психологическую уверенность. Антон может очень сильно помочь нашей команде.
Максим Мухин — игрок с очень большими перспективами, опорный полузащитник-разрушитель с набором качеств, необходимых нашей команде. Надеемся на его дальнейший прогресс, как и на прогресс Константина Марадишвили. Рассчитываем на них в наступающем сезоне», — цитирует Бабаева «Спорт-экспресс».
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