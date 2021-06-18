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Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 18 июня

Расписание матчей чемпионата Европы по футболу — 2020 на 18 июня
Вячеслав Моренко
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Сегодня, в пятницу, 18 июня, на чемпионате Европы по футболу — 2020 состоится восьмой игровой день.

Откроет программу игрового дня встреча второго тура группы E между сборными Швеции и Словакии, которая пройдёт в Санкт-Петербурге (Россия) на стадионе «Газпром Арена». Начало матча – в 16:00 мск, трансляция — «Матч ТВ».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа E. 2-й тур
18 июня 2021, пятница. 16:00 МСК
Швеция
Не начался
Словакия

Затем встретятся между собой представители группы D — Хорватия — Чехия. Матч пройдёт в Глазго (Шотландия) на стадионе «Хэмпден Парк». Начало игры — в 19:00 мск, трансляция — «Россия 1».

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
18 июня 2021, пятница. 19:00 МСК
Хорватия
Не начался
Чехия

Закрывать игровой день будет ещё одна встреча группы D — Англия — Шотландия, который пройдёт в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 22:00 мск, трансляция — Первый канал.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
18 июня 2021, пятница. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Шотландия

Напомним, Чехия и Англия, набрав по три очка, являются лидерами группы D, а Словакия в случае победы над шведами может заработать путёвку в плей-офф Евро-2020.

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