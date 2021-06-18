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Результаты матчей 7-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу

Результаты матчей 7-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу
Максим Хрущ
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Завершился седьмой игровой день чемпионата Европы по футболу. 17 июня было проведено три матча 2-го тура группового этапа континентального первенства.

В группе B сборная Дании встретилась с национальной командой Бельгии. Матч состоялся на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился со счётом 2:1 в пользу бельгийцев. Победный гол на счету Кевина Де Брёйне.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа B. 2-й тур
17 июня 2021, четверг. 19:00 МСК
Дания
Окончен
1 : 2
Бельгия
1:0 Поульсен – 2'   1:1 Т. Азар – 54'   1:2 Де Брёйне – 70'

Таким образом, лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой 6 очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

Также 14 июня состоялись два матча группы C. В одном из них сборная Украина обыграла Северную Македонию со счётом 2:1.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа C. 2-й тур
17 июня 2021, четверг. 16:00 МСК
Украина
Окончен
2 : 1
Северная Македония
1:0 Ярмоленко – 29'   2:0 Яремчук – 34'   2:1 Алиоски – 57'

В последнем матче игрового дня сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Австрии. Матч проходил на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершился победой голландцев со счётом 2:0.

Нидерланды, набрав шесть очков, лидируют в турнирной таблице квартета С и уже гарантировали себе выход в плей-офф. У Украины и Австрии по три очка в активе, Северная Македония пока без очков.

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