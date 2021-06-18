Результаты матчей 7-го игрового дня и турнирная таблица чемпионата Европы по футболу

Завершился седьмой игровой день чемпионата Европы по футболу. 17 июня было проведено три матча 2-го тура группового этапа континентального первенства.
В группе B сборная Дании встретилась с национальной командой Бельгии. Матч состоялся на стадионе «Паркен» в Копенгагене и завершился со счётом 2:1 в пользу бельгийцев. Победный гол на счету Кевина Де Брёйне.
Таким образом, лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой 6 очков. На втором месте – Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).
Также 14 июня состоялись два матча группы C. В одном из них сборная Украина обыграла Северную Македонию со счётом 2:1.
В последнем матче игрового дня сборная Нидерландов встретилась с национальной командой Австрии. Матч проходил на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме и завершился победой голландцев со счётом 2:0.
Нидерланды, набрав шесть очков, лидируют в турнирной таблице квартета С и уже гарантировали себе выход в плей-офф. У Украины и Австрии по три очка в активе, Северная Македония пока без очков.
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