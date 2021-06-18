Де Йонг отреагировал на победу сборной Нидерландов над Австрией на чемпионате Европы

24-летний полузащитник сборной Нидерландов Френки де Йонг подвёл итоги встречи второго тура групповой стадии чемпионата Европы – 2020 со сборной Австрии (2:0).

«Мы повели в счёте в самом начале. Хотя австрийцы и владели мячом, я не помню, чтобы у наших ворот было действительно жарко. Мы создали больше голевых моментов и заслужили эту победу. Это идеальный сценарий для нас — победа в группе за тур до финиша. В последнем матче мы не будем чувствовать давления, хотя всё равно будем играть на победу.

Сыграть в финальной стадии крупного турнира за сборную — моя давняя мечта. И сделать это на глазах у наших болельщиков — вдвойне приятно», — цитирует де Йонга официальный сайт УЕФА.

Напомним, в группе C, помимо голландцев и австрийцев, выступают национальные команды Украины и Северной Македонии. Нидерланды, набрав шесть очков, лидируют в квартете и уже гарантировали себе выход в плей-офф. У Украины и Австрии по три очка в активе, Северная Македония пока без очков.