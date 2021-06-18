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Соболев: дебютировать за сборную России — гордость. Свою игру оценивать не буду

Соболев: дебютировать за сборную России — гордость. Свою игру оценивать не буду
Павел Левкович
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Нападающий сборной России Александр Соболев поделился эмоциями от победы в матче с национальной командой Финляндии (1:0) на чемпионате Европы — 2020.

«Настроение хорошее. Победили и готовимся к Дании. По поводу вчерашнего матча, все смотрели и увидели все положительные и отрицательные стороны. Сегодня ещё будет теория, станем дальше разбирать соперника. Штаб уже указал на их слабые стороны.

Дебютировать за сборную — гордость. Свою игру оценивать не буду, но рад, что вышел. Надеюсь, что ещё выйду и принесу пользу команде.

На Евро обратил внимание на то, что темп высокий. Вышел на десять минут — и уже всё ощутимо. Нужно думать быстрее», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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