Сборная России продолжает готовиться к Дании, Фернандес находится под наблюдением врачей

Сборная России продолжает подготовку к матчу с национальной командой Дании на чемпионате Европы – 2020. Защитник Марио Фернандес под наблюдением врачей занимается процедурами отдельно от команды. Остальные футболисты находятся в общей группе, передаёт информацию пресс-службы сборной России корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.

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