Варан объявит об уходе из «Реала» после Евро-2020

Вслед за Серхио Рамосом состав мадридского «Реала» может покинуть и другой центральный защитник — Рафаэль Варан. Француз планирует объявить об уходе из «Королевского клуба» после Евро-2020, информирует El Golazo de Gol.

Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провёл 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами. Ранее СМИ сообщали, что Варан не будет продлевать контракт с «Реалом» и намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

В завершившемся сезоне «Реал» набрал 84 очка в 38 матчах и занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико» (86). В последнем туре «сливочные» претендовали на титул, однако «матрасники» избежали осечки во встрече с «Вальядолидом», одержав волевую победу и став чемпионами впервые с 2014 года.