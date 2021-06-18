Варан объявит об уходе из «Реала» после Евро-2020

Вслед за Серхио Рамосом состав мадридского «Реала» может покинуть и другой центральный защитник — Рафаэль Варан. Француз планирует объявить об уходе из «Королевского клуба» после Евро-2020, информирует El Golazo de Gol.
Нынешний контракт футболиста рассчитан до лета 2022 года. В минувшем сезоне чемпионата Испании защитник провёл 31 матч, отметившись двумя забитыми мячами. Ранее СМИ сообщали, что Варан не будет продлевать контракт с «Реалом» и намерен продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
В завершившемся сезоне «Реал» набрал 84 очка в 38 матчах и занял второе место в турнирной таблице испанской Примеры, уступив «Атлетико» (86). В последнем туре «сливочные» претендовали на титул, однако «матрасники» избежали осечки во встрече с «Вальядолидом», одержав волевую победу и став чемпионами впервые с 2014 года.
- 18 июня 2021
-
20:08
-
20:04
-
19:42
-
19:38
-
19:28
-
19:19
-
19:16
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:52
-
18:21
-
18:01
-
18:00
-
17:52
-
17:51
-
17:42
-
17:41
-
17:32
-
17:23
-
17:07
-
16:36
-
16:34
-
16:24
-
16:00
-
15:51
-
15:46
-
15:43
-
15:26
-
15:21
-
15:10
-
15:06
-
15:05
-
14:57
-
14:56