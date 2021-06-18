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Де Брёйне: левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Нерв очень пострадал

Де Брёйне: левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Нерв очень пострадал
Максим Хрущ
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне рассказал о последствиях травмы лицевых костей. Ранее футболист перенёс операцию после перелома костей носа и левой глазницы в финале Лиги чемпионов с «Челси» (0:1).

«Левая сторона лица у меня вообще ничего не чувствует. Словно после похода к стоматологу. Мой нерв очень пострадал. Восстановление может занять шесть месяцев. Это не самые приятные ощущения. Но важнее всего, что я могу играть в футбол. Иногда боюсь вступать в единоборства головой, но это нормально.

Последние два месяца — это взлёты и падения, было много мелких травм. После того как у меня были повреждены нос и глаз, надо было подождать. Но, к счастью, я вернулся в самые короткие сроки. Я рад, что смог сыграть против Дании», — приводит слова Де Брёйне ESPN.

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