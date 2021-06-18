Ибрагимович перенёс операцию на колене и выйдет на поле не раньше середины августа

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович перенёс операцию на колене и не сыграет до середины августа.

Шведскому форварду сделали артроскопический лаваж левого колена в международной римской клинике. Процедура прошла успешно. Пресс-служба миланского клуба сообщила, что Златан чувствует себя хорошо и немедленно приступит к реабилитации.

Ибрагимович получил повреждение и был заменён в матче 35-го тура итальянской Серии А минувшего сезона с «Ювентусом» (3:0). Позже стало известно, что форвард больше не выйдет на поле, а в середине мая главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон сообщил, что Златан пропустит Евро-2020.

В минувшем сезоне 39-летний игрок принял участие в 19 матчах итальянской Серии А, забил 15 голов (три — с пенальти) и отдал две результативные передачи.