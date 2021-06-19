«Кругом были охранники в масках». Экс-игрок «Зенита» Лумб — о Махачкале

Бывший защитник «Зенита» Микаэль Лумб рассказал об адаптации в России и выразил эмоции от посещения Махачкалы.

«Непросто было адаптироваться. В том смысле, что я уехал из Дании и от своей семьи в новую страну. Чужой язык. Не мог понять, например, надписи на уличных вывесках.

Помню, как меня удивила поездка на гостевой матч с «Анжи». Мы прибыли туда только в день игры, так как нам объяснили, что прилетать накануне небезопасно. В самой Махачкале кругом были охранники в масках с оружием. Это был сюрприз, поскольку в Дании такого не встретишь (смеётся)», — сказал Лумб в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Полное интервью с датским футболистом Микаэлем Лумбом читайте на «Чемпионате».