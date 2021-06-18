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Англия — Шотландия, результат матча 18 июня 2021, счёт 0:0, чемпионат Европы по футболу — 2020

Англия сыграла вничью с Шотландией на групповом этапе Евро-2020
Максим Хрущ
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Сегодня, 18 июня, сборная Англии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 0:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом.

На протяжении всего матча Англия играла первым номером, но назвать существенным её преимущество было нельзя. Шотландия достойно противостояла именитому сопернику, не уступив в большинстве игровых аспектов. Голов в матче забито не было. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.

Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии. Первое и второе место в таблице квартета занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по 4 очка — их ждёт очная встреча в 3-м туре группового этапа. Третье и четвёртое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку в стартовых двух турах.

ЧЕ-2020 - финальный раунд. Группа D. 2-й тур
18 июня 2021, пятница. 22:00 МСК
Англия
Окончен
0 : 0
Шотландия
Складывается впечатление, что Англия пока ни о чём. Такой состав способен на большее Складывается впечатление, что Англия пока ни о чём. Такой состав способен на большее
Комментарии
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