Англия сыграла вничью с Шотландией на групповом этапе Евро-2020

Сегодня, 18 июня, сборная Англии встретилась с национальной командой Шотландии. Матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершился со счётом 0:0. Обслуживала встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом.

На протяжении всего матча Англия играла первым номером, но назвать существенным её преимущество было нельзя. Шотландия достойно противостояла именитому сопернику, не уступив в большинстве игровых аспектов. Голов в матче забито не было. Финальный свисток арбитра зафиксировал «сухую» ничью.



Напомним, в группе D, помимо англичан и шотландцев, выступают национальные команды Хорватии и Чехии. Первое и второе место в таблице квартета занимают сборные Англии и Чехии, в активе которых по 4 очка — их ждёт очная встреча в 3-м туре группового этапа. Третье и четвёртое место делят хорваты и шотландцы, которые набрали по одному очку в стартовых двух турах.