Бруну Фернандеш: задача Португалии — победа в каждом матче. На очереди Германия

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш высказался в преддверии матча с национальной командой Германии, который состоится сегодня, 19 июня.
«Наша задача — победа в каждом матче. Теперь на очереди Германия. Мы представляем свою страну и не думаем ни о чём другом. Об этом и о том, чтобы победить. Полагаю, обе команды будут играть на победу. Постараемся взять игру под свой контроль, больше владеть мячом и забивать голы. Знаем, чего можно ожидать от Германии, но нам следует играть лучше соперника.
Криштиану Роналду, как и всегда, имеет большое влияние на команду. Но в то же время он — один из всех остальных, и каждый хочет показать свой максимум. Главный игрок команды — это мы все вместе. «Мы» — это самое важное, что у нас есть. В команде есть много «я», но самое главное — это «мы», — приводит слова Бруну Фернандеша официальный сайт УЕФА.
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