Ди Канио раскритиковал игру сборной Англии в матче с Шотландией

Бывший итальянский футболист «Лацио» и «Вест Хэма» Паоло Ди Канио жёстко высказался об игре сборной Англии в матче с Шотландией (0:0) на Евро-2020.

«В составе Англии достаточно много талантливых игроков, но у них нет ни характера, ни движения, ни творческой мысли, ни смелости, чтобы сделать внезапную передачу, это просто не в их ДНК.

Когда центральные полузащитники закрыты, им нужен Стоунз или кто-то другой, чтобы выйти из защиты, но это не Бонуччи. Дело не только в игроках, но и в том, что тренер должен сказать им, что они делают неправильные попытки в неподходящее время.

Кейн? Последние три месяца сезона Премьер-лиги я говорил и даю понять, что обожаю Кейна, но мне не нравится его отношение. Все мы знаем, что он хочет покинуть «Тоттенхэм», но такое отношение сохранилось и на Евро-2020. Я думаю, что это скорее психологическая проблема, чем физическая, он буквально выдохся.

Честно говоря, Англия разочаровала меня этим вечером», — цитирует Ди Канио Football Italia.