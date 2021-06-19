«Тоттенхэм» проявляет интерес к Вальверде, Рангнику и тен Хагу

Руководство лондонского «Тоттенхэм Хотспур» оценивает профили сразу трёх известных специалистов на вакантную должность главного тренера после срыва переговоров с итальянцем Дженнаро Гаттузо. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

По информации источника, в списке интересов «Тоттенхэма» — экс-наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде, известный по работе в Германии Ральф Рангник и нидерландский специалист Эрик тен Хаг, недавно продливший контракт с «Аяксом».

Отмечается, что с Вальверде переговоры ещё не стартовали, а остальные две кандидатуры кажутся для «Тоттенхэма» весьма сложными для найма.

Напомним, что «Тоттенхэм» в минувшем сезоне занял седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.