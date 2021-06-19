Де Пауль пройдёт медосмотр в «Атлетико» на следующей неделе

Полузащитник сборной Аргентины и «Удинезе» Родриго Де Пауль пройдёт медосмотр в мадридский «Атлетико» на следующей неделе. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, после прохождения медосмотра игрок подпишет контракт с клубом до 2026 года.

Ранее сообщалось, что стороны практически согласовали трансфер 27-летнего полузащитника. Де Пауль обойдётся «матрасникам» в € 35 млн. В настоящее время игрок находится в расположении сборной Аргентины на Кубке Америки.

Де Пауль — воспитанник аргентинского «Расинга». В «Удинезе» перешёл в 2016 году из «Валенсии», сумма трансфера составила € 3 млн. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 38 млн.