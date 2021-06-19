Никола Влашич: сборная Хорватии играла не на своём уровне в матче с Чехией

Полузащитник московского ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы с Чехией (1:1).



«Мы действительно начали встречу не очень хорошо, играли не на своём уровне. Стали больше атаковать во втором тайме, однако в конце матча темп упал. У обеих команд были шансы забить ещё, но 1:1 — наиболее справедливый итог. Не знаю, что конкретно произошло. Казалось, чехи больше нашего стремились к победе — их игра была более агрессивной. Теперь нам нужно побеждать сборную Шотландии. Верю, что мы сможем пройти дальше, — если бы не верил, меня бы здесь не было», — приводит слова Влашича пресс-служба УЕФА.



Напомним, в группе D, помимо хорватов и чехов, выступают национальные команды Англии и Шотландии, встреча которых завершилась со счётом 0:0.

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