Заболотный: думаю, Фернандес стопроцентно готов к матчу с Данией

Нападающий ЦСКА и сборной России Антон Заболотный рассказал о самочувствии защитника Марио Фернандеса.
«С Марио всё хорошо, он сегодня отлично тренировался. Если я правильно понимаю, никаких жалоб на здоровье нет. Думаю, он стопроцентно готов.
Мы поздравили Матвея на теории — все поаплодировали. Сейчас, пользуясь случаем, снова поздравлю Сафонова. Самое главное — здоровья!» — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.
Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.
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