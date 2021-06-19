Кузяев: потихоньку привыкаю к позиции крайнего защитника, понимаю, как надо действовать

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев рассказал о подготовке к матчу с национальной командой Дании на Евро-2020.



«Атмосфера в сборной замечательная. Мы все в предвкушении матча с Данией. Все ребята сосредоточены. Надеемся показать хорошую игру.



Мне предпочтительнее играть в центре полузащиты, но как тренерский штаб скажет, так и буду действовать. Потихоньку привыкаю к позиции крайнего защитника, понимаю, как надо действовать. С каждой игрой чувствую себя лучше в защите», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.



Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Бельгийцам предстоит сыграть с финнами.



Про Евро-2020 можно не только читать, но и слушать. Мы запустили серию подкастов, где журналисты «Чемпионата» говорят о турнире вместе с футбольными гостями. В свежем выпуске Дмитрий Булыкин рассказывает о дружбе с Кристианом Эриксеном, лучших игроках сборной России и специфике Криштиану Роналду.



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