Испания — Польша: прямой эфир матча чемпионата Европы на Первом канале начнётся в 22:00

Сегодня, 19 июня, состоится матч сборных Испании и Польши. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Посмотреть матч сборных Испании и Польши можно на Первом канале, прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.
Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.
Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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