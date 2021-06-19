Испания — Польша: прямая трансляция матча Евро-2020 на Первом канале

Сегодня, 19 июня, состоится матч сборных Испании и Польши. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Посмотреть матч сборных Испании и Польши можно на Первом канале, прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.



Обслужит встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогать ему будут ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.



Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Если вы не сможете посмотреть игру в прямом эфире, то слушайте аудиотрансляцию матча Испания — Польша в приложении и на сайте Фонбет!