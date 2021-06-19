«Доволен результатом». Дешам прокомментировал ничью в матче с Венгрией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал ничью в матче с Венгрией (1:1).

«Венгрия провела матч всей своей жизни. Мои поздравления! Мы заработали одно очко. Конечно, это не тот результат, на который мы рассчитывали, но с учетом турнирного положения этот результат приемлем для нас.

Я доволен результатом. Я не слишком ему рад, но он меня устраивает. Мы не проиграли, мы взяли очко и добавили его к трем очкам, которые уже были в нашей копилке. Я думаю, что это даёт нам возможность без лишнего напряжения подходить к третьей игре», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 19 июня, состоялся матч сборных Венгрии и Франции. Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия) и завершилась вничью — 1:1.



Первый гол в этом матче был забит в концовке первого тайма. Венгерский защитник Аттила Фиола воспользовался шансом и поразил чужие ворота, покатив мяч в нижний угол с близкого расстояния. Во втором тайме на 66-й минуте французский нападающий Антуан Гризманн сравнял счёт.