Испания — Польша: Мората забил первый гол испанцев на Евро

Нападающий сборной Испании Альваро Мората забил мяч в матче с Польшей.

На 26-й минуте Мората забил первый гол испанцев на Евро. У Жерара Морено вместо удара получился прострел к линии вратарской, откуда Мората в касание переправил мяч в ворота. Лайнсмен ошибочно зафиксировал офсайд, но VAR разобрался в моменте.

Встреча 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслуживает встречу бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Помогают ему ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети. Резервный рефери — француз Стефани Фраппар.



Напомним, в группе Е, помимо испанцев и поляков, выступают национальные команды Швеции и Словакии.



Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.