«Добивают меня и детей». Бывшая жена Аршавина опубликовала эмоциональное письмо

Алиса Казьмина, бывшая супруга экс-нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина написала открытое письмо после решения суда выселить её из квартиры.

«Для тех, кто изрядно требовал доказательств моих страшных, адских страданий в письменных выписках от врачей. Всё как есть. А заодно поблагодарить врачей реаниматологов Елизаветинской больницы, что спасли меня, от чего погибают. И первый медицинский, профессора который чудом сделал экстренную операцию мне с некрозом всех носовых пазух. Низкий поклон нашим докторам.

И теперь уже еле дыша, прося о помощи всех, кто может. Потому что у меня нет квартир, как здесь пишут. Мои старшие дети только прописаны у папы, но не имеют права на проживание там со мной, прописка не является собственностью, в Испании квартира по-прежнему моего первого супруга, мы договорились сразу, что туда ездят дети, но в собственности его. Подводим итоги. Есть квартира, где живет моя мама с мужем, 38 метров в 137 серии. Есеня не прописана нигде. Я не владею ничем. Засим я очень в тяжёлом состоянии здоровья и мои дети отправляются на улицу, без предоставления своей дочери даже однокомнатной квартиры или аренды. Я с недолеченными ногами, с абсолютной деформацией носа, скул, челюсти, нуждающаяся в оперативном вмешательстве, отголосками сепсиса (волосы, кожа, иммунитет) не в состоянии бороться против такого. Так решили папа и бабушка. Мне искренне нужна их поддержка и помощь. Вместо этого, они, не дав мне сделать вдох, добивают меня и детей.

Прощения у бабушки я уже попросила. Готова ещё покаяться если надо. Но мне не дали даже начать выздоравливать. Сейчас валится комом на меня мой недуг. Со всех сторон. Поэтому я и попрощалась. И попросила прощения у моих подписчиков. Которые очень поддерживали. Дай бог побольше таких людей. Я действительно разрушаюсь на глазах, и жизнь уходит из меня. Я это вижу и ощущаю. И я уже испытываю адские боли в области лица и головы. Всё пока. Ваша А», — написала Казьмина в своём «инстаграме».