Лаймер: в матче с Украиной будем играть на победу

Полузащитник сборной Австрии Конрад Лаймер поделился ожиданиями от матча с Украиной в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы-2020.
«Нам надо активнее врываться защитникам за спины, чтобы напрягать оборону соперника. Это поможет войти в игру. В матче против Нидерландов не хватало последнего паса, изюминки. В заключительном матче группового этапа нам потребуется показать гораздо более качественный футбол. Украина — это физически мощная команда. Она много бегает и опасна при стандартных положениях. Самое главное для нас — не пропустить. В этом случае всё будет гораздо лучше. Я не большой поклонник играть на ничью, так что будем играть на победу», – цитирует игрока официальный сайт УЕФА
Матч между командами Австрии и Украины состоится 21 июня и начнется в 19:00 (мск).
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