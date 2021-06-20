Кейн ответил на вопрос о возможном уходе из «Тоттенхэма»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн ответил на вопрос о возможном уходе из лондонского клуба. По информации британской прессы, 27-летним форвардом интересуются «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

«Отвлекают ли меня слухи? Абсолютно нет. Всё моё внимание сосредоточено на сборной Англии. Думаю о том, как мы можем добиться успеха на Евро-2020. Знаю, что в СМИ активно появляется разная информация, но я полностью сосредоточен на работе здесь», — цитирует Кейна The Guardian.

Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».