«Манчестер Сити» предлагает Кейну пятилетний контракт с зарплатой в € 16 млн за сезон

«Манчестер Сити» продолжает попытки приобрести нападающего «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Англии Гарри Кейна.



Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в «Твиттере», «горожане» пока пытаются договориться с самим игроком и подготовили для него пятилетний контракт с зарплатой в € 16 млн за сезон.



Источник утверждает, что руководство «шпор» просит за 27-летнего англичанина € 160 млн. Сообщается, что «Манчестер Сити» готов заплатить за Кейна € 117 млн.



Ранее в СМИ публиковалась информация, что Гарри хотел бы поработать с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой. Игрок рассчитывает, что клуб сделает предложение, которое устроит президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.



Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В сезоне-2020/2021 форвард принял участие в 35 матчах английской Премьер-лиги, забил 23 гола (четыре — с пенальти) и отдал 14 результативных передач. Именно Кейн стал лучшим бомбардиром турнира, получив «Золотую бутсу АПЛ».