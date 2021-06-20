«Мечтай по-крупному, парень». Мемфис Депай прокомментировал переход в «Барселону»
Поделиться
Нападающий Мемфис Депай прокомментировал переход из «Лиона» в «Барселону».
«Мечтай по-крупному, парень. Мечтай о большем. Очень рад присоединиться к новому клубу!» — написал Депай на своей странице в «Твиттере».
Соглашение каталонцев с 27-летним нидерландским игроком рассчитано до 2024 года. Сообщалось, что презентация Депая в качестве игрока каталонского клуба состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы.
Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.
Новость по теме«Барселона» объявила о подписании Мемфиса Депая
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 июня 2021
-
11:48
-
11:37
-
11:37
-
11:25
-
11:22
-
10:55
-
10:48
-
10:37
-
10:37
-
10:15
-
10:08
-
10:02
-
10:01
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
09:00
-
08:51
-
08:16
-
07:56
-
07:35
-
06:55
-
06:31
-
06:27
-
05:38
-
05:17
-
03:21
-
02:59
-
02:43
-
02:17
-
01:58
-
01:42
-
00:50
-
00:46
-
00:28
Партнерский контент
Рекомендуем вам