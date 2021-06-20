«Мечтай по-крупному, парень». Мемфис Депай прокомментировал переход в «Барселону»

Нападающий Мемфис Депай прокомментировал переход из «Лиона» в «Барселону».



«Мечтай по-крупному, парень. Мечтай о большем. Очень рад присоединиться к новому клубу!» — написал Депай на своей странице в «Твиттере».



Соглашение каталонцев с 27-летним нидерландским игроком рассчитано до 2024 года. Сообщалось, что презентация Депая в качестве игрока каталонского клуба состоится после того, как сборная Нидерландов завершит выступление на чемпионате Европы.



Мемфис защищал цвета «Лиона» с 2017 года. В сезоне-2020/2021 Депай провёл 36 матчей в Лиге 1 и забил 20 голов, а также отдал 10 голевых передач. Мемфис Депай также выступал в «Манчестер Юнайтед» (2015–2017) и ПСВ (2012–2015). С 2013 года форвард вызывается в сборную Нидерландов.

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