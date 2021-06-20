Григорий Твалтвадзе лишился почти 200 тыс. рублей из-за мошенников
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Известный комментатор Григорий Твалтвадзе стал жертвой мошенников, сообщает телеграм-канал Mash.
Злоумышленники позвонили журналисту и представились сотрудниками банка. После они сообщили Твалтвадзе, что мошенники пытаются снять средства с его карт, и попросили продиктовать данные банковских карт и коды из СМС. Комментатор передал данные, после чего деньги с карт исчезли. Всего Твалтвадзе лишился почти 200 тыс. рублей. Журналист обратился в полицию, после чего было возбуждено уголовное дело.
Твалтвадзе начал деятельность спортивного комментатора в 1996 году. Работал на трёх чемпионатах мира по футболу (2002, 2006, 2010), двух чемпионатах Европы (2004, 2008) и других значимых спортивных соревнованиях.
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