Получивший тепловой удар капитан сборной Венгрии Адам Салаи может сыграть с Германией

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации (MLSZ) на своей странице в «Твиттере».
Напомним, Салаи получил тепловой удар во время матча с национальной командой Франции на чемпионате Европы – 2020. Вместо него на поле вышел нападающий Неманья Николич. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.
Сообщается, что в ходе обследования у Салаи не было выявлено проблем со здоровьем. Существует вероятность, что Салаи сможет принять участие в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Германией, который состоится 23 июня в Мюнхене (Германия).
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
- 20 июня 2021
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