Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Получивший тепловой удар капитан сборной Венгрии Адам Салаи может сыграть с Германией

Получивший тепловой удар капитан сборной Венгрии Адам Салаи может сыграть с Германией
Диана Валавичюте
Комментарии

Капитан сборной Венгрии Адам Салаи прошёл медицинское обследование, сообщает пресс-служба Венгерской футбольной федерации (MLSZ) на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Салаи получил тепловой удар во время матча с национальной командой Франции на чемпионате Европы – 2020. Вместо него на поле вышел нападающий Неманья Николич. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1.

Сообщается, что в ходе обследования у Салаи не было выявлено проблем со здоровьем. Существует вероятность, что Салаи сможет принять участие в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Германией, который состоится 23 июня в Мюнхене (Германия).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.

Новость по теме
Капитан сборной Венгрии Адам Салаи получил тепловой удар в матче с Францией
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021