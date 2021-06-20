Наставник сборной Дании: Россия хорошо играет, когда ей нужно хорошо играть

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы с Россией.

«Мы очень благодарны за поддержку всей Дании в матче с Бельгией. Надеемся, что и завтра нас так же поддержат, а мы покажем хорошую игру. Очень странно, конечно, что у нас до сих пор нет ни одного очка, но если победим в матче с Россией, то всё же сможем пройти дальше. По сути, Евро для нас начинается сейчас.



Знаем, что нам нужна победа. Сборная России хорошо играет, когда ей нужно хорошо играть. У них есть сильные футболисты, мы уважаем эту команду. Для нас это будет сложная игра – нам обязательно нужно забить. Концентрируемся на стратегии и тактике, с нетерпением ждём матча», — передаёт слова Юльманна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Матч Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.