Эджуке: Алексей Березуцкий делает всё, что нужно. Мы привыкаем друг к другу

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке высказался об исполняющем обязанности главного тренера клуба Алексее Березуцком, а также поделился мнением о собственном игровом прогрессе.
«Березуцкий делает всё, что нужно. Сейчас мы привыкаем друг к другу. Он посвящает нас в свои планы, выстраивает работу. Пусть всё идет своим чередом. Мы рады, что на сборах есть тренер, и он за нами присматривает. Надеюсь, и в сезоне всё сложится для нас успешно.
Я прибавил в завершении, сам это чувствую. Как атакующий игрок я хочу, чтобы каждый мой удар достигал цели, и постоянно работаю над ударами. Команда играет на тебя, доводит мяч до ворот, а ты должен не подвести. Я понимаю это и стараюсь изо всех сил, много времени уделяю завершениям. Здесь помогают официальные матчи: чем больше ты игр проводишь на высоком уровне, тем больше опыта приобретаешь. Разговоры с тренерами тоже важны: специалисты передают тебе свои знания, они понимают все нюансы игры. Ну и постоянная практика на тренировках, конечно. Без неё забивать голы часто не получится», — приводит слова Эджуке пресс-служба ЦСКА.
- 20 июня 2021
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