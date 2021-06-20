Откуда хейт вокруг сборной и нужна ли Бузова? Новый выпуск «ЕвроПодкаста»

Четвёртый выпуск «ЕвроПодкаста» журналистов «Чемпионата» Евгения Маркова и Григория Телингатера не только про футбол и рекорды Евро-2020, но и про бизнес.
Вместе с медиаменеджером Ильёй Геркусом обсудили бренд сборной России, Роналду и колу, а также Алексея Миранчука, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.
Канал Гриши Телингатера:
Канал Евгения Маркова:
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет + выпуск новостей!
2:39 – Испания без побед, грустная Англия;
6:30 – Наш гость – Илья Геркус!
13:30 – Бузова на «Матч ТВ» – провал;
19:32 – «У меня сложные отношения со сборной»;
24:14 – Как Черчесову работать с хейтом;
31:19 – Алексей Миранчук;
34:30 – Лучшие сборные на Евро-2020;
36:23 – «Наши парни» и «Играем за вас» – ок?
43:02 – FAN ID – зло;
48:15 – Хорошие новости!
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