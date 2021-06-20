Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Откуда хейт вокруг сборной и нужна ли Бузова? Новый выпуск «ЕвроПодкаста»

Откуда хейт вокруг сборной и нужна ли Бузова? Новый выпуск «ЕвроПодкаста»
Алексей Ласнов
Комментарии

Четвёртый выпуск «ЕвроПодкаста» журналистов «Чемпионата» Евгения Маркова и Григория Телингатера не только про футбол и рекорды Евро-2020, но и про бизнес.

Вместе с медиаменеджером Ильёй Геркусом обсудили бренд сборной России, Роналду и колу, а также Алексея Миранчука, которому не подходит «Аталанта» и Гасперини.

Канал Гриши Телингатера:
Канал Евгения Маркова:
Выгодно поесть в «Бургер Кинг»
Выгодно посмотреть футбол в Harats

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

Таймкоды:
00:00 – Всем привет + выпуск новостей!
2:39 – Испания без побед, грустная Англия;
6:30 – Наш гость – Илья Геркус!
13:30 – Бузова на «Матч ТВ» – провал;
19:32 – «У меня сложные отношения со сборной»;
24:14 – Как Черчесову работать с хейтом;
31:19 – Алексей Миранчук;
34:30 – Лучшие сборные на Евро-2020;
36:23 – «Наши парни» и «Играем за вас» – ок?
43:02 – FAN ID – зло;
48:15 – Хорошие новости!

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021