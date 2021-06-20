Сборная России заселилась в отель в Копенгагене

Сборная России по футболу заселилась в отель в Копенгагене (Дания), информирует корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова. Уже завтра, 21 июня, команде Станислава Черчесова предстоит сыграть со сборной Дании.

Фото: Полина Куимова

Фото: Полина Куимова

Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 Россия — Дания пройдёт 21 июня в Копенгагене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Лидером турнирной таблицы группы B является сборная Бельгии, в активе которой шесть очков. На втором месте — Россия (3), которая опережает Финляндию (3) по показателю личных встреч. Замыкает таблицу квартета Дания (0).

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах, среди которых есть Санкт-Петербург.