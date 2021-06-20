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Италия — Уэльс: Пессина вывел хозяев вперёд

Италия — Уэльс: Пессина вывел хозяев вперёд
Алексей Ласнов
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Полузащитник сборной Италии Маттео Пессина открыл счёт в матче с Уэльсом.

На 39-й минуте Пессина лёгким ударом в дальний нижний угол перевёл мяч в ворота после навеса со штрафного Марко Верратти.

Встреча 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 проходит на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть матч сборных Италии и Уэльса можно на телеканале «Россия 1», прямая трансляция доступна на официальном сайте канала.

Обслуживает встречу бригада арбитров из Румынии во главе с Овидиу Хацеганом. Помогают ему ассистенты Адриан Раду Гингуляк и Себастьян Георге. Резервный рефери — израильтянин Орель Гринфилд.

Напомним, в группе А, помимо итальянцев и валлийцев, выступают национальные команды Турции и Швейцарии.

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