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Александр Зинченко назвал самого опасного игрока сборной Австрии

Александр Зинченко назвал самого опасного игрока сборной Австрии
Максим Хрущ
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Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко высказался о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Евро-2020 с национальной командой Австрии.

«Нам есть куда стремиться, и есть в чём прибавлять. Мы забиваем практически всё, что создаём. Поэтому нужно больше создавать у чужих ворот и добавлять надёжности в обороне.

Австрия – очень сбалансированная команда. Большинство футболистов играет в Бундеслиге. Очень много хороших и топовых игроков. В каждой линии есть свой лидер. Стоит отметить Давида Алабу – он старается вести игру Австрии. Именно ему надо уделить особое внимание», — сказал Зинченко в видео на YouTube-канале «Великий футбол».

Матч между командами Австрии и Украины состоится 21 июня и начнется в 19:00 (мск). Встреча пройдёт на стадионе «Националь» в Бухаресте (Румыния).

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