Чалханоглу: Евро-2020 принёс нам одно разочарование

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение в матче со Швейцарией (1:3) и вылет турецкой команды с Евро-2020.
«Этот турнир принёс нам одно разочарование. Но на ошибках учатся, и мы не опускаем руки. У нас очень молодая команда, она обязательно будет прогрессировать», — приводит слова Чалханоглу пресс-служба УЕФА.
Сегодня, 20 июня, сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Турции. Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершился победой швейцарцев со счётом 3:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.
По итогам группового этапа первое место в квартете заняла Италия, набрав максимально возможные 9 очков. На втором месте финишировал Уэльс (4), который опередил Швейцарию (4) по разнице голов. Последнее место в группе А заняла сборная Турции (0).
- 20 июня 2021
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