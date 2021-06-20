Чалханоглу: Евро-2020 принёс нам одно разочарование

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал поражение в матче со Швейцарией (1:3) и вылет турецкой команды с Евро-2020.



«Этот турнир принёс нам одно разочарование. Но на ошибках учатся, и мы не опускаем руки. У нас очень молодая команда, она обязательно будет прогрессировать», — приводит слова Чалханоглу пресс-служба УЕФА.

Сегодня, 20 июня, сборная Швейцарии встретилась с национальной командой Турции. Матч 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 состоялся на стадионе «Олимпийский» в Баку (Азербайджан) и завершился победой швейцарцев со счётом 3:1. Обслуживала встречу бригада арбитров из Словении во главе со Славко Винчичем.



По итогам группового этапа первое место в квартете заняла Италия, набрав максимально возможные 9 очков. На втором месте финишировал Уэльс (4), который опередил Швейцарию (4) по разнице голов. Последнее место в группе А заняла сборная Турции (0).