Геркус: хейт сборной России надо снимать – он слишком сильно мешает ребятам

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему хейта сборной России.
«Что касается бренда сборной России, согласен, что многое делается, приобретается популярность в регионах… При этом есть тяжёлый информационный фон в прессе — с ним работа ведётся неинтенсивно. Хейт сборной надо снимать: нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть. Присутствует ненависть — это ненормальная история и с ней надо работать.
Это комплексная работа для пиарщиков: разъяснить, находить аргументы, быть ближе к людям и прессе. Часть хейта появляется оттого, что нет диалога. Нужно много маленьких шагов: мало плаката «Наши парни, играем за вас». Поймите, потребность людей проявляются во многих вещах: они прежде всего хотят другого отношения, хотят суперрезультат. До болельщиков сборной даже банально не преподносятся факты: по статистике российская команда пробежала больше всех, при этом есть мнение, что сборная не старается. Как же не старается, если они физически полностью выкладываются? Это не субъективное мнение, а статистика и цифры. Футболисты сборной стараются, прилагают сверхусилия — вот это нужно доносить до болельщиков. Некоторые критикуют Дзюбу: да, где-то он плохо сыграл, но опять же, Артём выигрывает невероятное количество верховых единоборств», — сказал Геркус в эфире подкаста «Чемпионата».
Слушайте там, где удобно:
• в iTunes
• в Google Podcasts
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster
- 21 июня 2021
-
10:25
-
10:01
-
10:00
-
09:46
-
09:22
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:37
-
06:30
-
06:22
-
06:00
-
05:10
-
04:52
-
04:40
-
04:26
-
04:07
-
03:48
-
03:34
-
03:13
-
02:55
-
02:39
-
02:18
-
01:59
-
01:29
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:17