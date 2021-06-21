Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геркус: хейт сборной России надо снимать – он слишком сильно мешает ребятам

Геркус: хейт сборной России надо снимать – он слишком сильно мешает ребятам
Максим Хрущ
Комментарии

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался на тему хейта сборной России.

«Что касается бренда сборной России, согласен, что многое делается, приобретается популярность в регионах… При этом есть тяжёлый информационный фон в прессе — с ним работа ведётся неинтенсивно. Хейт сборной надо снимать: нехорошо, что сборную полощут таким образом. Он слишком сильно мешает ребятам играть. Присутствует ненависть — это ненормальная история и с ней надо работать.

Это комплексная работа для пиарщиков: разъяснить, находить аргументы, быть ближе к людям и прессе. Часть хейта появляется оттого, что нет диалога. Нужно много маленьких шагов: мало плаката «Наши парни, играем за вас». Поймите, потребность людей проявляются во многих вещах: они прежде всего хотят другого отношения, хотят суперрезультат. До болельщиков сборной даже банально не преподносятся факты: по статистике российская команда пробежала больше всех, при этом есть мнение, что сборная не старается. Как же не старается, если они физически полностью выкладываются? Это не субъективное мнение, а статистика и цифры. Футболисты сборной стараются, прилагают сверхусилия — вот это нужно доносить до болельщиков. Некоторые критикуют Дзюбу: да, где-то он плохо сыграл, но опять же, Артём выигрывает невероятное количество верховых единоборств», — сказал Геркус в эфире подкаста «Чемпионата».

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
в Google Podcasts
в «Яндекс. Музыке»
в плеере TuneIn
в плеере Castboх
в плеере Podster

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021