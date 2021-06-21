«Интер» нацелился на Чалханоглу из «Милана». Мальдини уже нашёл замену турку в «Вероне»

«Интер» неожиданно начал проявлять интерес к футболисту одного из главных соперников – 27-летнему атакующему полузащитнику Хакану Чалханоглу из «Милана». Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на собственном сайте.

Как отмечает источник, турецкий игрок не намерен продлевать соглашение с «Миланом», которое истекает уже 30 июня. Этой ситуацией и намерен воспользоваться «Интер», желающий подстраховаться на случай непредвиденных обстоятельств из-за инцидента с Кристианом Эриксеном в сборной Дании.

В свою очередь, «Милан» видит замену Чалханоглу в 26-летнем итальянском игроке «Вероны» Маттиа Дзаканьи, выступающим на аналогичной позиции. В прошедшем сезоне он провёл 37 встреч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал семь результативных передач. Его стоимость оценивается в € 15 млн.

В минувшем сезоне Чалханоглу провёл 33 игры в Серии А и забил четыре гола.