Игрок «Барселоны» де ла Фуэнте согласовал контракт с «Марселем»
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Американский атакующий полузащитник «Барселоны» Конрад де ла Фуэнте перейдёт в «Марсель» на этой неделе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, уже достигнута договорённость между клубами и согласован личный контракт. В ближайшие дни будут оформлены необходимые документы, а 19-летний футболист пройдёт медобследование.
Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки составит € 5 млн. Кроме того, сине-гранатовые получат право на 50-процентную комиссию при последующей продаже футболиста.
В сезоне-2020/21 де ла Фуэнте принял участие в трёх матчах «Барселоны», проведя на поле в общей сложности 36 минут. За вторую команду каталонцев он сыграл 22 встречи, записав на свой счет шесть голов и четыре результативные передачи.
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