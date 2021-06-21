«Лацио» хочет приобрести полузащитника «Айнтрахта» Костича
Поделиться
Полузащитник немецкого «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, на 28-летнего серба претендует «Лацио», который ищет игроков под главного тренера Маурицио Сарри. Римляне намерены арендовать футболиста за € 3 млн с возможностью выкупа за € 20 млн.
В завершившемся сезоне Костич провёл 30 матчей в Бундеслиге, в которых забил четыре гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн. Костич выступает за «Айнтрахт» с 2018 года. Ранее он играл за «Гамбург», «Штутгарт», «Гронинген», и «Раднички».
«Айнтрахт» в чемпионате Германии с 60 очками занял пятое место, а «Лацио» в завершившейся Серии А с 68 очками занял шестое место.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 июня 2021
-
09:00
-
08:46
-
08:30
-
08:01
-
07:46
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:37
-
06:30
-
06:22
-
06:00
-
05:10
-
04:52
-
04:40
-
04:26
-
04:07
-
03:48
-
03:34
-
03:13
-
02:55
-
02:39
-
02:18
-
01:59
-
01:29
-
01:15
-
00:57
-
00:49
-
00:44
-
00:17
-
00:10
- 20 июня 2021
-
23:50
-
23:40
-
23:19
-
23:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам