«Лацио» хочет приобрести полузащитника «Айнтрахта» Костича

Полузащитник немецкого «Айнтрахта» Филип Костич может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, на 28-летнего серба претендует «Лацио», который ищет игроков под главного тренера Маурицио Сарри. Римляне намерены арендовать футболиста за € 3 млн с возможностью выкупа за € 20 млн.

В завершившемся сезоне Костич провёл 30 матчей в Бундеслиге, в которых забил четыре гола и сделал 17 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 35 млн. Костич выступает за «Айнтрахт» с 2018 года. Ранее он играл за «Гамбург», «Штутгарт», «Гронинген», и «Раднички».

«Айнтрахт» в чемпионате Германии с 60 очками занял пятое место, а «Лацио» в завершившейся Серии А с 68 очками занял шестое место.