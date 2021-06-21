Широков: Россия сможет выйти в плей-офф. Игра с Данией – матч равных соперников

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 с Данией.

«Ожидаю, что Россия сможет выйти в плей-офф чемпионата Европы. Почему нет? Нам не нужно прыгать выше головы, достаточно всего лишь сыграть вничью. Трудно сказать сможет или не сможет, но у нас есть хорошие шансы выйти из группы.



Если следовать логике, что датчане чуть не обыграли Бельгию… Финны обыграли датчан, а мы — финнов. В этом случае мы должны разорвать сборную Дании? Это просто разговоры. Матч на матч не приходится. По большому счёту, игра с Данией — это матч равных соперников. Допускаю, что у Дании могут быть немного более классные игроки, но это не критичная разница, как с теми же бельгийцами», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Матч Россия — Дания пройдёт сегодня, 21 июня, на стадионе «Паркен» в Копенгагене. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.